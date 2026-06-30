Alejandro Tabilo disputará el ATP 250 de Estoril

Archivo - Chile.- Tabilo ya tiene rival y programación para su debut en el ATP 250 de Mallorca - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 30 Jun. (ATON) -

Tras su paupérrimo desempeño en la gira sobre pasto, el chileno volverá a la arcilla europea y ahora sumó un segundo torneo post Wimbledon.

Alejandro Tabilo (33° del ranking ATP) cerró una gira de pasto para el olvido en esta temporada 2026. El chileno cayó este martes en su debut en el cuadro principal de Wimbledon y encadenó tres derrotas consecutivas sobre césped y sin siquiera ganar un set.

Ahora, "Jano" dejará atrás su paupérrimo desempeño sobre hierba en este 2026 para volver a la arcilla europea, pues aparece inscrito en el ATP 250 de Bastad, Suecia, para la semana del 13 de julio.

Pero el nacional sumó otro torneo sobre polvo de ladrillo para las siguientes semanas. Es que en las últimas horas se dio a conocer la lista de entrada del ATP 250 de Estoril, Portugal, con el criollo presente.

En el certamen luso, que vuelve al calendario principal de la ATP tras el año pasado ser challenger, contará con figuras como el noruego Casper Ruud (12°), el ruso Andrey Rublev (13°) y el español Alejandro Davidovich Fokina (23°).

Consignar que el ATP de Estoril se disputará entre el 20 y 26 de julio y, junto al torneo de Kitzbühel, pondrá fin a la arcilla en este 2026, pues luego se desarrollará la gira norteamericana sobre cemento con miras al US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada.