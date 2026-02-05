Alejandro Tabilo ingresó directo al Masters 1000 de Indian Wells

Tenis, Alejandro Tabilo vs Fernando Coria El tenista Alejandro Tabilo de Chile celebra el punto frente a Fernando Coria de Argentina por el ATP 250 de Santiago 2025 en el Club San Carlos de Apoquindo en Santiago, Chile. 27/02/2025 Felipe - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT
Santiago 5 Feb. (ATON) -
En las últimas horas el prestigioso torneo californiano oficializó su lista de entrada, donde se confirmó la presencia del tenista chileno.
Alejandro Tabilo (73° del ranking ATP) se prepara con el equipo chileno de Copa Davis para afrontar este viernes la serie ante Serbia en el Court Central del Estadio Nacional.
Pero antes de disputar el choque contra los balcánicos, la primera raqueta criolla recibió una buena noticia, debido a que ingresó de manera directa al prestigioso torneo de Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada.
En las últimas horas el certamen californiano oficializó su lista de entrada, donde se confirmó la presencia del zurdo nacido en Canadá.
Además, también aparecen inscritos el español Carlos Alcaraz, (1°), el italiano Jannik Sinner (2°) y el serbio Novak Djokovic (3°), entre otras estrellas.
En tanto, Cristian Garin (92°) no alcanzó a ingresar de forma directa, por lo que tendrá que disputar la exigente qualy para acompañar a "Jano".
Consignar que el Masters 1000 de Indian Wells se disputará entre el próximo 4 y 15 de marzo en el Indian Wells Tennis Garden de California.
Esta es la lista entrada completa del certamen:
Alcaraz,Carlos ESP 1Sinner,Jannik ITA 2Djokovic,Novak SRB 3Zverev,Alexander GER 4Musetti,Lorenzo ITA 5de Minaur,Alex AUS 6Fritz,Taylor USA 7Auger-Aliassime,Felix CAN 8Shelton,Ben USA 9Bublik,Alexander KAZ 10Medvedev,Daniil 11Ruud,Casper NOR 12Draper,Jack GBR 13Rublev,Andrey 14Davidovich Fokina,Alejandro ESP 15Mensik,Jakub CZE 16Rune,Holger DEN 17Khachanov,Karen 18Cerundolo,Francisco ARG 19Cobolli,Flavio ITA 20Lehecka,Jiri CZE 21Paul,Tommy USA 22Darderi,Luciano ITA 23Tien,Learner USA 24Shapovalov,Denis CAN 25Norrie,Cameron GBR 26Vacherot,Valentin MON 27Machac,Tomas CZE 28Griekspoor,Tallon NED 29Tiafoe,Frances USA 30Rinderknech,Arthur FRA 31Nakashima,Brandon USA 32Tsitsipas,Stefanos GRE 33Fonseca,Joao BRA 34Baez,Sebastian ARG 35Moutet,Corentin FRA 36Munar,Jaume ESP 37Humbert,Ugo FRA 38Diallo,Gabriel CAN 39Bergs,Zizou BEL 40Michelsen,Alex USA 41Fils,Arthur FRA 42Dimitrov,Grigor BUL 43Altmaier,Daniel GER 44Borges,Nuno POR 45Marozsan,Fabian HUN 46Brooksby,Jenson USA 47Ugo Carabelli,Camilo ARG 48Muller,Alexandre FRA 49Fucsovics,Marton HUN 50Popyrin,Alexei AUS 51Hurkacz,Hubert POL 52Korda,Sebastian USA 53Etcheverry,Tomas Martin ARG 54Majchrzak,Kamil POL 55Royer,Valentin FRA 56PR Shang,Juncheng CHN 56Mpetshi Perricard,Giovanni FRA 57Berrettini,Matteo ITA 58Giron,Marcos USA 59Sonego,Lorenzo ITA 60Cilic,Marin CRO 61Dzumhur,Damir BIH 62Opelka,Reilly USA 63Comesana,Francisco ARG 64Arnaldi,Matteo ITA 65Atmane,Terence FRA 66van de Zandschulp,Botic NED 67Quinn,Ethan USA 68Kecmanovic,Miomir SRB 69Mannarino,Adrian FRA 70Spizzirri,Eliot USA 71Collignon,Raphael BEL 72Tabilo,Alejandro CHI 73Bellucci,Mattia ITA 74Navone,Mariano ARG 75Cazaux,Arthur FRA 76Martinez,Pedro ESP 77Misolic,Filip AUT 78