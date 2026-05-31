Alejandro Tabilo también avanza en dobles en Roland Garros

Tenis, Alejandro Tabilo vs Tomas Barrios Vera El tenista Alejandro Tabilo de Chile regresa la bola en contra de Tomas Barrios Verade Chile por el ATP 250 de Santiago 2024 en el Club Deportivo San Carlos de Apoquindo en Santiago, - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 31 May. (ATON) -

Junto al mexicano Miguel Reyes-Varela, el chileno ya está en octavos de final del torneo francés.

Alejandro Tabilo no para de dar buenas noticias.

El tenista chileno, tras lograr su paso a los octavos de final de Roland Garros, logró este domingo hacer lo mismo en la modalidad de dobles.

Ello porque junto al mexicano Miguel Reyes-Varela (81°), Tabilo (456°) se impuso al binomio francés conformado por Arthur Raymond (88°) y Luca Sánchez (76°) en tres sets con parciales de 7-6, 4-6 y 7-5 en dos horas y 18 minutos de juego.

El rival que tendrá en octavos la dupla Tabilo-Reyes-Varela será el binomio integrado por los franceses Hugo Nys (20°) y Edouard Roger-Vasselin (19°).}