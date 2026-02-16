Alejandro Tabilo y Tomás Barrios subieron en el ranking ATP

Tenis, Chile vs Peru. Copa Davis 2023. El jugador de Chile Alejandro Tabilo y Tomas Barrios celebran un punto contra Arklon Huertas del Pino y Conner Huertas del Pino de Peru durante el partido de la Copa Davis disputado en el Court Central Anita Lizana - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 16 Feb. (ATON) -

La nueva actualización de la clasificación mundial trajo cambios para los principales tenistas chilenos en el circuito.

Por ejemplo, Alejandro Tabilo, quien se mantiene como la primera raqueta nacional, avanzó tres casilleros tras alcanzar los cuartos de final en Buenos Aires, y trepó al puesto 68°.

En tanto, Tomás Barrios escaló siete peldaños para ubicarse 107 del mundo, mientras que Cristian Garin y Nicolás Jarry se mantuvieron 89° y 143°, respectivamente.

Respecto al top ten, el español Carlos Alcaraz continúa en la cima, seguido por el italiano Jannik Sinner y el serbio Novak Djokovic.Por su lado, el australiano Alex de Miñaur subió del 8° al 6° tras ganar en Rotterdam, el canadiense Felix Auger-Aliassime bajó del 6° al 7° y el estadounidense Taylor Fritz perdió un lugar, del 7° al 8°.

TOP TEN

1° Carlos Alcaraz (España) 13.150 (0)2° Jannik Sinner (Italia) 10.300 puntos (0)3° Novak Djokovic (Serbia) 5.280 (0)4° Alexander Zverev (Alemania) 4.605 (0)5° Lorenzo Musetti (Italia) 4.405 (0)6° Alex de Miñaur (Australia) 4.250 (+2)7° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 4.230 (-1)8° Taylor Fritz (Estados Unidos) 4.220 (-1)9° Ben Shelton (Estados Unidos) 4.050 (0)10° Alexander Bublik (Kazajistán) 3.405 (0)

RANKING DE LOS CHILENOS

68° Alejandro Tabilo 808 (+3)89° Cristian Garin 656 (0)107° Tomás Barrios 563 (+7)143° Nicolás Jarry 441 (0)317° Matías Soto 157 (+4)702° Daniel Núñez 46 (-2)793° Benjamín Torrealba 35 (-2)953° Diego Fernández 20 (-4)985° Nicolás Villalón 18 (-5)