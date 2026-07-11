Alejandro Tabilo va como cabeza de serie en el ATP de Bastad

Archivo - Chile.- Alejandro Tabilo ya tiene rival para el cuadro principal de Wimbledon - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 11 Jul. (ATON) -

La primera raqueta de Chile vuelve a las canchas en Suecia

En el ATP 250 de Bastad, Suecia, Alejandro Tabilo, la principal raqueta de nuestro país, regresará al circuito luego de su paso por el Grand Slam de Wimbledon.

El número uno de Chile, que está en el lugar 33º del ranking mundial, viene de perder en primera ronda del abierto londinense, frente al polaco Kamil Majchrzak (45º de la ATP), y espera reeditar en la arcilla sueca actuaciones que le hagan avanzar en el cuadro.

El tenista es el tercer cabeza de serie en Nordea Open, como es conocido oficialmente este torneo, donde se dan cita el ruso Andrey Rubelv (13º), como principal preclasificado, y el italiano Luciano Darderi (16º) como las principales estrellas.

Tabilo, por ser cabeza de serie, quedó libre en la primera ronda, y en segunda fase se las verá con quien gane el match entre el argentino Facundo Díaz Acosta (120º) y un jugador proveniente de la qualy.

El torneo tiene una bolsa a repartir de 620 mil euros, unos 650 millones de pesos chilenos.Además del singles, Alejandro Tabilo tomará parte del dobles junto al ecuatoriano Diego Hidalgo, con quien se medirá en la primera ronda contra el británico Joshua Paris y el paraguayo Adolfo Vallejo.