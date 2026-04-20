Alejandro Tabilo ya conoció su camino en el Masters 1000 de Madrid

Archivo - Chile.- Tabilo ya tiene programación para su duro debut en el ATP 500 de Múnich - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 20 Abr. (ATON) -

Este lunes se realizó el sorteo del cuadro principal del prestigioso torneo español, que tiene asegurada la presencia del chileno. Cristian Garin, Nicolás Jarry y Tomás Barrios buscarán sumarse desde la qualy.

Esta semana comienza el cuadro principal del prestigioso Masters 1000 de Madrid, cuarto de la temporada y segundo sobre superficie de arcilla, el cual tiene asegurada la presencia de un chileno como es Alejandro Tabilo (43° del ranking ATP).

Y "Jano" ya conoció su camino y al rival que enfrentará en el debut, luego de que este lunes se realizara el sorteo del main draw.

El nacional tendrá que medirse en primera ronda con el francés Valentin Royer (72°), partido que se disputará el miércoles o jueves en horario por confirmar.

En caso de vencer al galo, en segunda lo esperaría Jiri Lehecka (14°), quien quedó libre en primera fase por su condición de 11° cabeza de serie. Contra el checo ya jugó hace dos semanas, en segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo, en un duelo donde el zurdo nacido en Canadá perdió tras sufrir una remontada.

En una eventual tercera fase aparecería el británico Jack Draper (28°), quien fue finalista en la edición pasada (perdió la definición ante Casper Ruud).

Consignar que a Tabilo buscarán sumarse desde la qualy Cristian Garin (85°) y Tomás Barrios (123°), mientras que Nicolás Jarry (156°), quien debía enfrentar a "Gago" en primera ronda de la fase previa, se bajó a tan solo horas del partido.