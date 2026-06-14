Alejandro Tabilo ya tiene rival para debutar en el ATP de Queen's Club

Archivo - Chile.- Rival de Tabilo en Roland Garros terminó con molestias en su pie izquierdo - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 14 Jun. (ATON) -

La primera raqueta criolla hará su estreno ante un jugador proveniente de la qualy, y mirando de reojo un posible cruce con su bestia negra.

El tenista nacional Alejandro Tabilo (31° del ranking ATP) conoció este domingo al rival que enfrentará en su estreno en Queen's Club, prestigioso torneo que marcará el inicio de su participación en la gira de pasto con miras a Wimbledon.

"Jano" fue emparejado en primera ronda con un jugador proveniente de la qualy, quien resultó ser el australiano Rinky Hijikata (106°), a quien nunca ha enfrentado en el circuito.

Para llegar a esta instancia, el oceánico se deshizo primero del croata Dino Prizmic (70°) por parciales de 4-6, 6-4 y 7-5, y luego doblegó al estadounidense Marcos Giron (88°) por 7-5- 6-7(4) y 6-1.

Cabe recordar que en caso de ganar su encuentro, el chileno podría cruzarse en la siguiente fase con el checo Jiri Lehecka, segundo cabeza de serie del certamen, quien ha derrotado a "Ale" en sus cuatro partidos previos.

El choque entre Tabilo e Hijikata no fue programado para este lunes, por lo cual quedaría agendado para el martes.