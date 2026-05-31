Alejandro Tabilo ya tiene rival y horario para octavos en Roland Garros

Archivo - Chile.- La programación y rival de Tabilo en octavos del ATP 500 de Río de Janeiro - Mariano Garcia/ UNAR/Photosport - Archivo

Santiago 31 May. (ATON) -

El tenista chileno volverá este lunes a la cancha.

Tras conseguir una mete inédita en su carrera -lograr pasar por primera vez a octavos de final de un Grand Slam- Alejandro Tabilo (36° ATP) intentará seguir haciendo historia en Roland Garros.

Pero no la tendrá fácil porque el tenista chileno deberá medirse en la pista francesa ante un rival de alcurnia: el canadiense Felix Auger-Aliassime (6°), quien se impuso al estadounidense Brandon Nakashima, 5-7, 6-1, 7-6(4) y 7-6(1), para alcanzar la ronda de los 16 mejores.

El canadiense de 25 años es el cabeza de serie más alto que resta en su lugar del cuadro, tras la eliminación del italiano Jannik Sinner, número uno del mundo.

El partido por los octavos está programado para este lunes, no antes de las 9.30 horas.

Esta será la segunda vez que se enfrenten ambos tenistas.

En la anterior ocasión en la que lo hicieron, en el Master 1.000 de Shangai en 2025, el triunfo fue para Auger-Aliassime.

Quien resulte vencedor, se medirá en cuartos de final de Roland Garros ante quien avance en la llave entre el italiano Flavio Cobolli (14°) y el estadounidense Zachary Svajda (85°).