Alerta en Colo Colo: Afirman que Vozinha podría fichar en el fútbol de Marruecos

Chile.- Jaime Pizarro aseguró que no se ha caído el fichaje de Vozinha en Colo Colo - Joshua Devenie / www.photosport.nz

Santiago 31 Jul. (ATON) -

Aunque desde el conjunto popular dieron por hecho el acuerdo con el portero caboverdiano, un medio brasileño reveló que el golero estaría meditando firmar por otro club.

Un inesperado giro de eventos podría darse en torno al portero caboverdiano Vozinha, quien se presumía estaba cerca de fichar por Colo Colo luego de que el propio mandamás albo, Aníbal Mosa, diera a conocer la noticia el pasado viernes.

Sin embargo, fueron pasando los días y el guardameta fue postergando su arribo al país, y aunque desde el club salieron a poner paños fríos y afirmaron que no habría problemas, desde Brasil dieron a conocer que el futbolista no firmaría por el Cacique.

Raphael Bózeo, periodista de Globo Esporte, reveló que el cancerbero de cuarenta años cambió de planes y estaría negociando con RS Berkane de Marruecos.

"El equipo marroquí ha avanzado en las negociaciones con el entrenador Bubista, quien dirigió a Cabo Verde en el Mundial, y tras firmar con él, el club le hará una oferta oficial al jugador", detallaron desde el citado medio.

Cabe recordar que este mismo viernes, el técnico del cuadro popular, Fernando Ortiz, confesó que había conversado con el arquero africano y dijo que "lo vi contento, feliz. No es tan expresivo, pero está contento con la posibilidad de estar acá".