Alerta en la UC: aseguran que desde Ecuador se quieren llevar a Zampedri

Futbol, Deportes La Serena vs Universidad Catolica. Fecha 27, Liga primera 2025. El jugador Universidad Catolica Fernando Zampedri, centro, celebra tras marcar un gol contra Deportes La Serena durante el partido de primera division disputado en el - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 14 Nov. (ATON) -

Fernando Zampedri ya es toda una leyenda en Universidad Católica y el fútbol chileno, pues el delantero argentino nacionalizado chileno se perfila como penta goleador del Campeonato Nacional.

Por eso, en el cuadro cruzado ya buscan renovarle contrato y asegurar su continuidad de cara a la próxima temporada. Sin embargo, el tema no asoma nada de fácil, debido a que el atacante habría despertado interés desde el extranjero.

"Según la información que tengo, en Ecuador están mirando muy atentos lo que pasa con el futuro de Fernando Zampedri. ¿Quién está allá y lo conoce muy bien? Tiago Nunes, que tiene un total conocimiento de lo que juega Zampedri", informó Jorge Cubillos, periodista de TNT Sports.

"Me dicen desde Ecuador que Liga Deportiva Universitaria de Quito estaría mirando con buenos ojos la posibilidad de incorporar a Fernando Zampedri, dependiendo de lo que pase con Universidad Católica", añadió.

Además, agregó: "¿Hay dinero en Ecuador para llevar a un jugador como el Toro? Sí. ¿Se pagan buenos valores? También. Más si este técnico, que lo conoce muy bien, lo pide".

"Podría ser real el interés de llevarse al Toro si es que no fructifica su renovación con la UC, porque en rigor no la tiene todavía, no está amarrada, y es una chance que ya comienza a por lo menos trascender allá en tierras del guayas", sentenció.