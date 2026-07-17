Alexander Aravena anotó su primer gol por Portland Timbers y puso fin a sequía

Archivo - Chile.- Aravena aseguró que Felipe Mora lo "convenció" para fichar en Portland Timbers - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 17 Jul. (ATON) -

El delantero chileno ingresó en el segundo tiempo para sentenciar la contundente victoria ante el Seattle Sounders y marcar su primera diana en la Major League Soccer. El nacional no convertía desde el año pasado con Gremio de Brasil.

Alexander Aravena infló redes por primera vez en la Major League Soccer de Estados Unidos.

El delantero chileno convirtió su primer gol con la camiseta del Portland Timbers de la MLS, luego de sellar la goleada por 5-1 sobre el Seattle Sounders durante la noche del jueves.

El atacante nacional arrancó el compromiso en el banco de suplentes e ingresó al campo en el segundo tiempo, a los 73'. Y cuando el cotejo ya expiraba, en el séptimo minuto adicional, sentenció la victoria.

De esta manera, el ex Universidad Católica puso fin a una sequía goleadora de diez meses, pues no marcaba oficialmente desde septiembre de 2025, cuando defendía al Gremio de Brasil.

Con este triunfo, el Portland Timbers sumó 17 puntos para ubicarse en el undécimo casillero de la tabla de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer.