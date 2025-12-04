Con Alexis en cancha, el Sevilla ganó con lo justo y avanzó en la Copa del Rey

Chile.- La singular respuesta del DT del Sevilla por regreso de Alexis a las citaciones - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 4 Dic. (ATON) -

El delantero chileno fue titular, estuvo todo el partido, aunque no tuvo una gran actuación en la victoria frente al Extremadura, equipo de la cuarta división de España, para avanzar a los 16avos de final del certamen. Gabriel Suazo no jugó por lesión.

Con lo justo, el Sevilla de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo sigue en carrera en la Copa del Rey. El cuadro andaluz derrotó este jueves por 2-1 al Extremadura, equipo de la cuarta división de España, y avanzó a los 16avos de final del certamen.

Mientras el lateral nacional no estuvo presente por lesión, el tocopillano fue titular y estuvo los 90 minutos, aunque no tuvo una buena actuación, en el que fue su primer cotejo completo tras recuperarse de una dolencia.

En el primer tiempo, el elenco sevillano golpeó con goles de Alfon González, a los 31', e Isaac Romero, a los 38', para marcar diferencias.

En tanto, en el complemento el elenco de la Segunda Federación del fútbol hispano descontó por medio de Giovanni Zarfino, a los 48', y colocó incertidumbre en todo el segundo lapso.

Sin embargo, el Sevilla logró sacar la tarea adelante y selló su paso a la siguiente ronda de la Copa del Rey.

Ahora, el equipo de Alexis y Suazo volverá a la acción este fin de semana, cuando visite este domingo al Valencia por una nueva jornada de la Liga española.