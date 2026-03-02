Alexis no escapó de las críticas pese a golazo en el Sevilla: "Poco y nada"

Archivo - Chile.- Adelantan que es casi imposible una renovación de Alexis en el Sevilla - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 2 Mar. (ATON) -

El delantero chileno anotó en el empate en el clásico andaluz ante el Betis de Manuel Pellegrini, pero la prensa española no lo evaluó de buena forma.

El Sevilla y el Betis empataron a 2 en el clásico andaluz disputado en La Cortuja, donde Alexis Sánchez fue protagonista al marcar un golazo de palomita.

Sin embargo, a pesar de anotar un tanto, el delantero chileno recibió críticas por parte de la prensa española. Por ejemplo, Estadio Deportivo le dio una de las peores calificaciones de su escuadra, al colocarle nota 4.

"El gol salvó la imagen del atacante chileno, que estaba deslumbrando entre poco y nada en el derbi. Su presencia estaba siendo prácticamente testimonial, aunque ya tuvo una acción donde se la cedió a Sow en la primera y su gran gol. Lo intenta, pero se vuelve a demostrar que no está para el Sevilla FC", publicó el citado medio.

En tanto, el mismo medio le colocó nota 5,5 a Gabriel Suazo y escribió: "No ha sido un partido horribilis del lateral chileno, aunque la tarjeta le ha acabado lastrando su participación en el derbi sevillano".

Además, agregó que "desde el comienzo, demostró cierta autoridad desde el carril izquierdo, de hecho las pocas llegadas que tuvo el Sevilla se iniciaron desde ahí, con una cierta muestra de carácter que imprimió el lateral".