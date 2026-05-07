Chile.- "En algún momento volveré a Colo Colo, quedé con una espina y quiero irme bien"

Santiago 7 May. (ATON) -
Alan saldivia retornó a Chile como defensa y capitán de Vasco da Gama en el triunfo ante Audax Italiano por Copa Sudamericana. Tras la victoria, sorprendió al asegurar que espera volver al cuadro albo.
Vasco da Gama derrotó por 2-1 a Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida por Copa Sudamericana, en un partido donde el cuadro brasileño contó con un viejo conocido del fútbol chileno y Colo Colo.
Se trata del defensa uruguayo Alan Saldivia, quien pese a marcar un desafortunado autogol, realizó una correcta presentación y hasta fue el capitán del Gigante de Colina.
Tras la victoria ante los audinos, el zaguero charrúa recordó al Cacique y sorprendió al asegurar que espera volver al conjunto albo en algún momento de su carrera.
"Es lindo venir a Chile, me encanta. A mí me encanta Colo Colo, fue mi casa, el primer club donde jugué profesionalmente. Colo Colo es muy importante en mi vida", expresó el defensor en zona mixta.
"Quiero volver a Colo Colo, en algún momento voy a volver. Si se da más adelante, regresaré porque el 2025 me dejó una espina y quiero recuperarme e irme bien de Colo Colo", añadió Saldivia.