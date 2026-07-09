Alivio para Colo Colo: en Talleres descartaron interés por Jonathan Villagra

Chile.- Jonathan Villagra salió en defensa de Correa tras polémicos dichos - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 9 Jul. (ATON) -

Desde el cuadro argentino le dieron un portazo al defensa del Cacique, quien ha sido una de las piezas claves para la destacada campaña del conjunto albo.

En Colo Colo había algo de preocupación después de que hace unos días se diera a conocer el interés de Talleres de Córdoba por el defensa Jonathan Villagra, una de las piezas claves en la destacada temporada del Cacique.

Sin embargo, el zaguero del cuadro albo tendrá que esperar para dar el salto al fútbol extranjero. Es que desde el conjunto argentino, que es dirigido por Jorge Sampaoli, descartaron un supuesto interés por el jugador.

"No hay interés de la T. Ya viene otro central", reconocieron altos personeros del elenco cordobés a DaleAlbo, medio partidario de Colo Colo.

De esta manera, el ex defensor de Unión Española, de momento, no se moverá del conjunto de Macul, un alivio para un Cacique que buscará en el segunda parte de la temporada 2026 mantenerse en la cima del Campeonato Nacional y pelear el título de la Copa Chile.