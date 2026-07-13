Chile.- El alto precio que tiene frenada la venta de Gonzalo Tapia a Udinese

Chile.- Gonzalo Tapia entró en el radar de un tradicional club italiano - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 13 Jul. (ATON) -

Desde Italia reportan que la cifra que exige Sao Paulo por el pase del chileno superaría el monto ofrecido por el cuadro friulano, que de todas maneras buscaría acercar posiciones.

Sigue la teleserie de Gonzalo Tapia, quien desde hace un tiempo que viene siendo vinculado con Udinese, club habría iniciado conversaciones con Sao Paulo, cuadro donde milita el delantero nacional.

Tutto Udinese, medio partidario del conjunto bianconero, reveló este lunes que el combinado brasileño estaría pidiendo alrededor de cuatro millones de euros por el pase del chileno, monto que superaría el dinero que el conjunto italiano tenía destinado para el fichaje.

A raíz de este imprevisto y considerando el interés que tiene por el formado en Universidad Católica, en la publicación indicaron que el elenco zebrette "deberá evaluar los términos económicos del acuerdo antes de decidir si presenta una oferta concreta".

Asimismo, el citado portal remarcó que el atacante "representa un perfil acorde con la filosofía del club friulano: joven, con margen de mejora y ya acostumbrado al fútbol internacional".

Cabe recordar que desde su llegada a Sao Paulo en enero de 2025, Tapia ha disputado un total de 48 partidos con un saldo de ocho goles.