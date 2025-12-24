Álvarez y su salida de la U: "Hubo un desgaste de relación que considero normal"

Chile.- Ex pdte de la U y anuncio de Álvarez sobre su salida: "Solo perjudica al equipo" - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El técnico argentino se refirió a su partida del cuadro azul y aseguró que su objetivo era terminar de buena manera la relación, por lo que accedió a un acuerdo económico que beneficiara a la institución.

Hasta que Universidad de Chile concretó la salida de Gustavo Álvarez. El cuadro azul anunció el martes que logró un acuerdo para poner fin al vínculo del técnico argentino.

Tras conocerse la noticia, el estratego se refirió a su partida del conjunto estudiantil y aseguró que su objetivo era terminar de buena manera la relación con el club, por lo que accedió a un acuerdo económico que beneficiara a la institución.

"Mi principal objetivo era terminar bien la relación. A nosotros nos vinculaba un contrato de dos años con un tema de una extensión [...] que podía poner la cuestión en un tribunal. Preferí evitarlo. Que haya un reconocimiento, un gesto hacia el club con una cifra acordada por ambas partes. No lo quise terminar con carta documento, aún con posibilidad de irme a cero peso. No es mi forma de actuar", expresó en diálogo con TNT Sports.

Consultado sobre si hubo un quiebre específico con la dirigencia, como el fallido fichaje de Eduardo Vargas o temas logísticos, el DT lo descartó: "Me parece que toda relación se va desgastando poco a poco y es normal en todos los ámbitos de la vida. No hubo hechos puntuales de suma gravedad que provocaron una ruptura, sí un desgaste que considero normal".

Sobre su relación con Michael Clark, presidente de Azul Azul, comentó: "Michael viene a hablar conmigo faltando dos meses para terminar el año. Hablamos en buenos términos, yo le expresé todo lo que veía, lo que sentía, pero siempre desde el lugar de empleado del club".

Por último, sobre su futuro inmediato, negó que su salida pase por una oferta de una selección o de otro equipo: "No tengo ninguna oferta de trabajo. Yo consideré que era un proceso desgastado, que lo mejor para ambas partes era un cambio. Lo planteo de esa forma pensando únicamente en el presente y sin ningún interés o conveniencia en el futuro".