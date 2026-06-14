América esperaría a Dávila para darle una última oportunidad de despegar

Archivo - Chile.- El mensaje de Víctor Dávila tras ser operado de la rodilla - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 14 Jun. (ATON) -

A pesar del irregular desempeño que ha mostrado y la lesión que lo tiene fuera de acción desde el primer semestre, el chileno se mantendría en las filas del cuadro azulcrema.

A inicios de marzo el delantero nacional Víctor Dávila sufrió una grave lesión ligamentos de su rodilla, motivo por el cual salió de circulación y debido al irregular rendimiento exhibido anteriormente, mucho se especulaba con su salida del América.

Sin embargo, el medio partidario Águilas Monumental dio a conocer que aun cuando al chileno le restan cerca de cinco meses de recuperación, la directiva del cuadro milloneta no pretendería venderlo en este mercado de pases.

De hecho, en la publicación indicaron que el club esperaría a que el iquiqueño deje atrás sus problemas físicos para luego darle rodaje en el equipo sub 21 y le daría una última chance de retomar su nivel en la pretemporada del invierno mexicano con miras al Clausura 2027.

"La idea del club sería darle un semestre más en 2027 y si no despega, buscarle salida en verano del mismo año, pues cabe mencionar que tiene contrato justamente hasta junio del 2027, por lo que podría irse gratis", puntualizaron.

Cabe recordar que Dávila arribó al Nido de Coapa proveniente del CSKA de Moscú en septiembre de 2024 y desde entonces ha disputado un total de 60 partidos con un saldo de trece goles, además del título del Apertura 2024.