El América reveló parte médico de Víctor Dávila tras sufrir grave lesión

Archivo - Chile.- Víctor Dávila sufrió grave lesión en el América y abandonó en camilla llorando - MEXSPORT/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 5 Mar. (ATON) -

El delantero chileno tuvo que abandonar en camilla durante el primer tiempo ante el Juárez por la liga mexicana y fue trasladado en ambulancia a un hospital.

Nada de bien lo pasa Víctor Dávila en México. El delantero chileno sufrió una grave lesión en la rodilla en el duelo del miércoles del América frente al Juárez por la liga azteca.

El atacante nacional intentó controlar un balón, pero el pie se le trabó en el pasto, lo que le provocó una torcedura en la rodilla, por lo que abandonó entre lágrimas en camilla y fue trasladado en ambulancia hasta un hospital.

Este jueves, las "Águilas" dieron a conocer el parte médico, el cual sostuvo: "El Club América informa que Víctor Dávila sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior de rodilla derecha".

Si bien no se dio a conocer el tiempo de recuperación, sería de al menos seis meses, por lo que se perderá lo que resta del Torneo Clausura de la Liga MX.

La lesión llega justo cuando Dávila había logrado revertir su complicado momento en el América, club del cual estuvo muy cerca de partir a comienzos de este 2026 e incluso fue vinculado con un posible fichaje en Colo Colo.