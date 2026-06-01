Amistoso de Chile con el Congo pende de un hilo por razones sanitarias

Archivo - Chile.- Prensa neozelandesa y goleada a la Roja: "Triunfo histórico" - Joshua Devenie / www.photosport.cl - Archivo

Santiago 1 Jun. (ATON) -

Autoridades españolas exigieron garantías debido al brote de ébola que azota al país africano, poniendo en duda el compromiso agendado para el próximo martes.

Un manto se duda se puso sobre el amistoso de la Selección chilena ante República Democrática del Congo agendado para el próximo martes en La Línea de la Concepción, España, debido al brote de ébola que azota desde hace semanas al país africano.

De acuerdo una nota de prensa publicada por el Ayuntamiento de la ciudad hispana, el alcalde Juan Franco, anunció que si hoy no recibía garantías sanitarias, mañana emitiría un decreto para no autorizar el compromiso.

"El regidor ha confirmado que el Ayuntamiento ha realizado gestiones con Sanidad Exterior, la consejería de Salud de la Junta de Andalucía y el propio Hospital de La Línea, con el objetivo de recibir información que certifique la inexistencia de riesgos para la salud, atendiendo a la situación sanitaria por la que atraviesa actualmente la República Democrática del Congo", agregaron en el escrito.

En el intertanto, la Roja ya arribó a suelo europeo y alista detalles para el choque de este sábado ante Portugal, programado para las 13:45 horas.