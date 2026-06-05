Chile.- Amistoso entre Chile y RD del Congo se disputaría en Marbella a puertas cerradas

Futbol, Entrenamiento seleccion chilena. Entrenamiento de la seleccion chilena previo a los partidos amistosos contra Portugal y Republica Democratica del Congo. Complejo Deportivo Juan Pinto Duran Santiago, Chile. 25/05/2026 Jonnathan - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 5 Jun. (ATON) -

Mientras todavía se espera una confirmación oficial para que el duelo programado para el 9 de junio se juegue, en las últimas horas surgió una nueva opción como sede.

Por más que el gerente de selecciones, Felipe Correa, asegurara el jueves que el amistoso del martes 9 de junio frente a República Democrática del Congo se disputará, todavía no hay garantías de que el partido se juegue y se espera por una confirmación oficial.

Mientras tanto, en las últimas horas surgió una nueva opción. Es que la ciudad española de Marbella aparece como posible escenario para el cotejo se desarrolle a puertas cerradas.

Así lo informó la Agencia EFE, luego de que La Línea de la Concepción, en Cádiz, no autorizara el encuentro por razones de "prudencia sanitaria", debido al brote de ébola que afecta al país africano.

Además, el plantel de RD Congo llegó este viernes a Málaga desde Bélgica, donde disputó esta semana un amistoso frente a Dinamarca. En tanto, la Roja se encuentra concentrada en Lisboa, Portugal, para medirse este sábado al combinado luso en la localidad de Oeiras.