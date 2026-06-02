Amistoso de Chile ante RD Congo en España sufrió portazo y no fue autorizado

Futbol, Entrenamiento seleccion chilena. Entrenamiento de la seleccion chilena previo a los partidos amistosos contra Portugal y Republica Democratica del Congo. Complejo Deportivo Juan Pinto Duran Santiago, Chile. 26/05/2026 Dragomir - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 2 Jun. (ATON) -

Juan Franco, alcalde de La Línea de la Concepción, Cádiz, aseguró que no hay autorización para que se desarrolle el cotejo. El motivo pasa por el brote de ébola que afecta al país africano hace unas semanas.

Después del partido de este sábado ante Portugal de Cristiano Ronaldo en Oeiras, la Selección chilena iba a disputar el martes 9 de junio su segundo amistoso de esta fecha FIFA frente a República Democrática del Congo en España. Sin embargo, de momento eso no ocurrira.

Es que este martes el alcalde de La Línea de la Concepción, Cádiz, aseguró que no hay autorización para que se desarrolle el cotejo.

"Lamentamos haber tenido que tomar esta decisión ya que el partido es un atractivo para la ciudad, pero entendemos que la situación sanitaria en el Congo y la documentación que se ha aportado, que no acaba de justificar que no existan riesgos de ningún tipo. Esta decisión es la más prudente. Es una cuestión de prudencia sanitaria", expresó Juan Franco.

El motivo pasa por el brote de ébola que afecta a Congo hace unas semanas. En ese sentido, el alcalde se basó en un informe del jefe de Servicio de Sanidad del Ayuntamiento de España "que desaconseja por completo la celebración de este partido ante los posibles riesgos sanitarios".

De esta manera, habrá que esperar si el segundo amistoso de la Selección chilena cambiará de sede o si se cancelará definitivamente.