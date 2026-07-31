ANFP aprobó solicitud de Colo Colo por el uso de "Vozinha" en la camiseta

Archivo - Chile.- Diputados exigen a la ANFP que se pronuncie por polémica del Mundial 2026 - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 31 Jul. (ATON) -

El Consejo de Presidentes dio su visto bueno para que el arquero caboverdiano, potencial fichaje del cuadro albo, pueda vestir indumentaria con su apodo.

Este viernes el Consejo de Presidentes de la ANFP aprobó una solicitud presentada por Colo Colo que tenía como eje principal al portero caboverdiano Vozinha, potencial refuerzo de los albos para el segundo semestre.

Los albos buscaban modificar las bases del campeonato nacional para que se le permita al mundialista africano, cuyo nombre real es Josimar Jose Évora Dias, utilizar en su camiseta el apodo con el cual es reconocido.

De acuerdo a varios medios, el Cacique logró alinear a todos los mandamases del fútbol chileno y su petición fue aprobaba por unanimidad.

Ahora falta lo más importante y es que el guardameta de cuarenta años llegue a nuestro país, luego de dos postergaciones que han encendido las alarmas, poniendo en duda su arribo al estadio Monumental.

Sin embargo, desde el club aclararon que el golero pidió más días para resolver cuestiones personales y descartaron que el fichaje estuviera caído.