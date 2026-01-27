ANFP confirmó reprogramación y cambio de localía para D. Concepción-O'Higgins

Archivo - Chile.- "Esto no estaba en nuestros planes, porque hicimos un plantel para 2da División" - MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 27 Ene. (ATON) -

El duelo entre penquistas y celestes se iba a disputar el domingo en el estadio Ester Roa Rebolledo, pero debido a los incendios forestales que afectan a la región del Biobío se determinó invertir la localía y jugar en otro día.

Este fin de semana, desde el viernes al lunes, arrancará el Campeonato Nacional 2026 y ya hay una modificación de un partido del certamen.

Se trata del duelo entre Deportes Concepción y O'Higgins, el cual originalmente estaba programado para disputarse el domingo 1 de febrero a las 12:00 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo.

La ANFP confirmó a través de su sitio web que se decidió invertir la localía del cotejo, debido a los incendios forestales que afectan a la región del Biobío.

De esta manera, ahora el encuentro entre penquistas y celestes se jugará el lunes 2 de febrero en el estadio El Teniente de Rancagua a las 20:30 horas.