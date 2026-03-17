ANFP lanzó la Copa de la Liga 2026, el nuevo trofeo del fútbol chileno

Futbol , Lanzamiento Copa de La Liga Lanzamiento de Copa de la Ligq, nuevo campeonato de futbol chileno desde la sede de la Asociacion Nacional de Futbol Profesional (ANFP) en Quilin, Santiago, Chile. 17/03/2026 Diego Martin/Photosport Football, - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 17 Mar. (ATON) -

Este martes se presentó el trofeo de la tercera competencia del balompié nacional, la cual entregará al monarca el cupo del Chile 3 para la próxima edición de la Copa Libertadores.

Este fin de semana arrancará la Copa de la Liga 2026, la nueva competencia del fútbol chileno, en la cual participarán exclusivamente los 16 equipos de Primera División.

Y ya comenzó la cuenta regresiva. Es que este martes se realizó el lanzamiento oficial del certamen, donde se presentó el trofeo, que consiste en una pieza de 65 cm de alto y 23 cm de ancho, con un peso de 2 kilogramos y elaborado en bronce bañado en plata.

Su diseño está inspirado en las Torres del Paine, con tres columnas que aluden tanto a las torres como al tercer torneo de la estructura competitiva del fútbol chileno, tras el Campeonato Nacional y la Copa Chile.

En la ceremonia estuvo presente el timonel de la ANFP, Pablo Milad, como también algunos jugadores como Gabriel Castellón, de Universidad de Chile; Joaquín Montecinos, de Deportes Limache; o Bryan Carrasco, de Palestino.

Consignar que Universidad de Chile y Deportes La Serena serán los encargados de inaugurar este nuevo torneo, cuando se enfrenten a las 18:00 horas de este viernes 20 de marzo en el Estadio Nacional.

Además, hay que recordar que esta competencia entregará al campeón el cupo de Chile 3 para la próxima edición de la Copa Libertadores.