ANFP oficializó suspensión del duelo entre Coquimbo Unido y UdeConce

Futbol, Union La Calera vs Coquimbo Unido Semifinales, Copa de la Liga 2026, El entrenador de Coquimbo Unido, Hernan Caputto, es fotografiado, durante el partido de Copa de la Liga contra Union La Calera, disputado en el estadio Nicolas Chahuan de La - MANUEL LEMA/PHOTOSPORT

Santiago 22 Jul. (ATON) -

El partido entre el cuadro "pirata" y el Campanil, que estaba programado para este sábado en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la 16° fecha del Campeonato Nacional, será reprogramado debido a los estragos causados por el sistema frontal que afectó a la zona.

El propio alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, había adelantado que el partido entre Coquimbo Unido y Universidad de Concepción, programado para este sábado a las 15:00 horas por la 16° fecha del Campeonato Nacional, sería suspendido por los estragos causados por el sistema frontal que afectó a la zona.

Y ya es oficial, durante la tarde de este miércoles la ANFP confirmó que el cotejo entre el cuadro "pirata" y el Campanil no se disputará en el día que estaba establecido.

En su sitio web oficial, el organismo de Quilín sostuvo que el compromiso está "suspendido por indicación de la autoridad".

En tanto, el conjunto penquista también ratificóa que el encuentro será reprogramado y que la nueva fecha y horario serán informados oportunamente.

"Club Deportivo Universidad de Concepción informa a sus hinchas y a la comunidad que el encuentro a disputarse ante Coquimbo Unido, válido por la Fecha 16 de la Liga de Primera, ha sido suspendido y será reprogramado debido a las consecuencias del sistema frontal que afectó a la Región de Coquimbo", sostuvo el Campanil.