ANFP reaccionó a demanda de Unión y pidió involucrar a Colo Colo y la U

Archivo - Chile.- Aseguran que ANFP ya definió fechas para el inicio de las competencias de 2026 - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE - Archivo

Santiago 6 Feb. (ATON) -

El organismo de Quilín presentó un escrito ante la justicia en el cual advirtió que el reclamo del cuadro hispano afecta el patrimonio de todos los clubes.

Una verdadera guerra protagonizan Unión Española y la ANFP, luego de que el cuadro hispano demandara ante la justicia al organismo de Quilín por una "aplicación ilegal y arbitraria de la normativa interna" del fútbol chileno en su descenso a la Primera B.

Ahora el ente rector del balompié nacional respondió y según dio a conocer el sitio La Hora de King Kong, la entidad ingresó un escrito ante el 18° Juzgado Civil de Santiago para promover un incidente de previo y especial pronunciamiento.

En ese sentido, la ANFP sostiene que la acción de Unión no puede resolverse a puertas cerradas, ya que compromete los derechos deportivos y económicos de todas las instituciones del fútbol chileno.

En su presentación, el organismo sostiene que tanto los rojos como Deportes Iquique descendieron bajo la misma norma e incluso reclamaron juntos en diciembre de 2025. Por lo tanto, consideran "inadmisible" que solo uno litigue y exigen que los Dragones Celestes definan si se suman o no a la demanda.

Además, añade que si el tribunal le da la razón a Unión Española, otros clubes deberían bajar de categoría "por secretaría" para mantener el cupo de 16 equipos en Primera. También habría un impacto financiero del sistema y provocaría una alteración del modelo de negocios del fútbol chileno, y como los ingresos por televisión y contratos comerciales se reparten entre los clubes de Primera y Primera B, la incorporación de más equipos por vía judicial diluiría automáticamente los recursos.

Por eso, la ANFP solicitó citar como terceros interesados a todos los clubes profesionales, incluyendo a Colo Colo y Universidad de Chile, argumentando que cualquier fallo afectará directamente sus arcas.

Por último, el ente rector solicitó la suspensión inmediata del juicio hasta que todos los clubes sean notificados.