Angelo Sagal desciende con su equipo griego

during the game FC Juarez, corresponding to day 5 of the Torneo Clausura 2019 of the Liga BBVA MX, at Olimpico Beninto Juarez Stadium, on August 18, 2019. <br><br> durante el partido FC Juarez vs Queretaro, correspondiente a la jornada 5 - MEXSPORT

Santiago 23 May. (ATON) -

AEL Larissa perdió la categoría al caer ante Kifisia en la última fecha de la liga.

El delantero chileno Angelo Sagal tuvo un amargo cierre de temporada en el fútbol griego al concretarse el descenso de su equipo, AEL Larissa.

Con Segal como titular (fue sustituido a los 62 por Paschalis Staikos) y jugando por detrás del único atacante (Giannis Pasas), AEL Larissa cayó por 3-2 como visita ante Kifisia.

Con este resultado, la escuadra del chileno se quedó con 30 puntos al terminar la liga y se convirtió en el segundo equipo en descender (Panserraikos quedó con 29 unidades en el último lugar).

Sagal llegó al club helénico en agosto de 2025 y firmó contrato por apenas una temporada, es decir, su vínculo concluye el 30 de junio. Ahí el ex jugador de Huachipato y de la Roja deberá definir si continuar en Europa o volver a Chile.