Aníbal Mosa se alza como máximo controlador de Blanco y Negro

Futbol, Deportes La Serena vs Colo Colo. Fecha 14, Liga de primera 2026. El presidente de blanco y negro, Anibal Mosa, es fotografiado previo a un partido de la liga de primera disputado en el estadio La Portada en La Serena, Chile. 30/05/2026 Alejandro - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 3 Jun. (ATON) -

Hoy finalizó la OPA que lanzó el presidente de la concesionaria que administra a Colo Colo, quien pasó a poseer el 72% de las acciones de la sociedad anónima.

Finalmente salió humo blanco tras la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que lanzó Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, con el objetivo de aumentar su control sobre la concesionaria que administra a Colo Colo.

De acuerdo con Rodrigo Gómez, periodista de radio Cooperativa, el proceso finalizó hoy y con ello, el empresario puertomontino pasó a ser dueño del 72% de las cuotas de la sociedad anónima.

Cabe recordar que antes de la OPA, el mandamás del conjunto popular ya manejaba el 38,8% de los títulos de la SADP del Cacique.

Además, es importante mencionar que hace unas semanas Mosa se quedó con siete de los nueve asientos en el directorio de ByN, mientras que los dos restantes pertenecen al Club Social y Deportivo Colo Colo.