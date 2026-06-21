Aníbal Mosa aseguró que si llegan refuerzos a Colo-Colo serán de gran nivel

Futbol, Universidad de Concepcion vs Colo Colo Decima Primera fecha, Campeonato Nacional 2026. El presidente de Colo Colo Anibal Mosa es fotografiado en el estadio Ester Roa Rebolledo, Concepcion, Chile. 26/04/2026 Marco Vazquez/Photosport Football, - MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

Santiago 21 Jun. (ATON) -

El presidente de Blanco y Negro precisó que los fichajes que arriben al club no deben tapar a los juveniles

Una vez concluida la primera rueda del Campeonato Nacional los equipos chilenos tienen la opción de contratar hasta tres fichajes, situación que ya se debate en Colo-Colo, líder del torneo, aunque para que ello se concrete deben tener una condición muy especial, aseguró Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, sociedad anónima que concesiona a los Albos.

En el marco del debut del Cacique en la Copa Chile, donde ganó 3-0 a Recoleta en el estadio Santa Laura, el máximo accionista tuvo palabras sobre las opciones que se abren, y contrastó con lo que ha sucedido en el pasado bajo su propia administración, cuando llegaron jugadores con poco rodaje y que terminaron sin ser un aporte al club.

Mosa aclaró de entrada "que si llegamos a traer refuerzos, tienen que ser jugadores que vengan aquí a ponerse la camiseta y ser un aporte. Tienen que tener un cierto pergamino y cierto historial para ser candidatos a Colo-Colo. En ese aspecto, todos los nombres que están dando vuelta son nombres que realmente tienen su recorrido, así que vamos a tomarlo con calma".

El controlador de Blanco y Negro además sentenció que no desean que quien llegue tape a los futbolistas de la cantera: "No queremos apresurarnos a tomar una decisión que después la llegada de alguno pueda tapar a alguien o que deje de tener una proyección. Esto tiene que ser con pinzas, tiene que ser hecho muy inteligentemente. Son una serie de factores que se requieren para estar en Colo-Colo, tienes que tener calidad".

Mosa cerró planteando que la contratación de jugadores no debe alterar el buen rendimiento del equipo, que hoy los tiene como líderes en solitario del torneo. "No queremos echar a perder lo que hemos construido y lo que vayamos a hacer en cuanto a refuerzos va a ser una cosa muy bien pensada entre todos".

El entrenador Fernando Ortiz concordó con Mosa en esta materia: "Se nos abre una posibilidad, el mercado está abierto, seguiremos charlando con el presidente y seguramente lo que pueda llegar a venir o no va a ser lo mejor para la institución".

En lo futbolístico, el próximo desafío de Colo-Colo será el jueves 25 por la Copa Chile frente a O'Higgins en el estadio Monumental David Arellano a contar de las 19:30 horas.