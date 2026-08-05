Aníbal Mosa evitó referirse al posible arribo de Iván Román

Archivo - Chile.- Iván Román destacó en ranking de los mejores defensas sub 23 del continente - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 6 Ago. (ATON) -

El presidente de Blanco y Negro se desentendió de los rumores sobre el presunto interés de Col Colo en el joven defensa y evitó dar novedades sobre el mercado de pases del club.

En las últimas comenzó a circular en la prensa nacional el rumor de que Colo Colo estaría interesado en el fichaje del defensa nacional Iván Román, quien no ha tenido regularidad durante la presente temporada con Atlético Mineiro.

Al ser consultado sobre este tema, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, pasó de largo y evitó referirse al caso, apuntando a que el joven zaguero tiene vínculo vigente con elenco brasileño.

"Lo he dicho en un par de ocasiones, cuando hay jugadores que tienen contrato vigente con otros clubes no me refiero, porque no quiero que hablen de los jugadores de Colo Colo cuando tienen contrato", remarcó el mandamás del conjunto popular.

El dirigente añadió que "cuando tengamos una novedad con respecto a una nueva incorporación, la diremos", sembrando un manto de hermetismo sobre los posibles fichajes del club.