Aníbal Mosa y liderato de Colo Colo: "Todavía no se ha ganado nada"

Futbol, Colo Colo vs Coquimbo Unido Fase de grupos, Copa de la Liga 2026. Anibal Mosa es fotografiado durante el partido de copa de la liga por el grupo A entre Colo Colo contra Coquimbo Unido disputado en el estadio Monumental en Santiago, - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 6 Abr. (ATON) -

Pese al gran momento que vive el Cacique, el presidente de Blanco y Negro puso total mesura. "Imagínense, no llevamos ni el 30% del torneo. Esto es partido a partido", expresó el timonel tras la victoria como visita ante Deportes Concepción.

Con el triunfo por 1-0 como visita ante Deportes Concepción, por la novena fecha, Colo Colo se mantuvo como exclusivo líder del Campeonato Nacional 2026.

El Cacique ya comienza a sacar chapa de claro candidato al título. Sin embargo, pese al gran momento del club, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, puso total mesura.

"Todavía no se ha ganado nada. Tenemos que seguir trabajando", expresó el timonel de la concesionaria que administra al cuadro albo.

"Imagínense, no llevamos ni el 30% del torneo. Esto es partido a partido. Nosotros tenemos que seguir enfocados completamente en lo que tenemos para delante", añadió el empresario puertomontino.

Consignar que Colo Colo tendrá un mini receso y volverá recién a la acción el domingo 19 de abril, cuando enfrente a Palestino en el estadio Monumental, por la 10° fecha del certamen.