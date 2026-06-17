Anticipan inminente reprogramación de partido entre la UC y Coquimbo

Futbol, Universidad Catolica vs Coquimbo Unido Fecha 4, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad Catolica Diego Corral, izquierda, disputa el balon contra Salvador Cordero de Coquimbo Unido durante un partido de primera disputado en el estadio - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 17 Jun. (ATON) -

Aunque aun no tiene fecha oficial, el choque entre cruzados y piratas se toparía con la participación de ambos equipos en los octavos de final de Copa Libertadores.

Aunque la primera rueda del Campeonato Nacional acaba de concluir y los equipos están concentrados en la Copa Chile, anticipan un inminente problema para uno de los choques más atractivos de la segunda parte del torneo.

Hablamos del enfrentamiento entre Coquimbo Unido y Universidad Católica, dos de los principales perseguidores del líder Colo Colo, que se miden por la fecha 19 del certamen.

Si bien el encuentro aun no tiene programación oficial, desde radio ADN advirtieron que el partido se llevaría a cabo el fin de semana del 15 de agosto, justo en medio de la participación de ambos en los octavos de final de Copa Libertadores.

La UC tiene agendado el compromiso de ida con Estudiantes de La Plata para el martes once de dicho mes, con la vuelta una semana después. Los piratas, en tanto, se miden con Platense el miércoles doce y siete días después tienen la revancha.

Por lo mismo, el citado medio planteó que estudiantiles y filibusteros evalúan pedir la reprogramación del pleito para concentrarse netamente en la competición internacional.