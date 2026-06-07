Antofagasta y Magallanes no se sacaron ventajas

Futbol, Santiago Wanderers vs Antofagasta Fecha 5, Liga de Ascenso 2026 El jugador de Antofagasta, Mathias Suarez, controla el balon durante el partido de la Liga de Ascenso contra Santiago Wanderers disputado en el estadio Elias Figueroa de Valparaiso, - SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

Santiago 8 Jun. (ATON) -

Los pumas y los de la Academia empataron y siguen en la pelea por la liguilla en la Liga del Ascenso.

No se sacaron ventaja en la cancha y tampoco en la tabla.

Antofagasta y Magallanes igualaron este domingo 0-0 en el norte en un partido equilibrado, pero de pocas emociones, y quedaron separados por un punto en la clasificación general.

Antofagasta cerró la primera rueda instalado en el quinto lugar de la clasificación con 23 puntos, manteniéndose dentro de la zona de liguilla.

Magallanes, en tanto, llegó a las 22 unidades y se ubicó en la novena posición del certamen.La jornada 15 de la Liga de Ascenso, la última de la primera rueda, se completará este lunes con dos encuentros ambos a partir de las 19.30 horas: Unión Española-Unión San Felipe y Deportes Temuco-Curicó Unido.