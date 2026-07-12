Archivo - Chile.- Hermanas Abraham se quedaron con la medalla de bronce en Mundial de Remo - JAVIER SALVO/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 12 Jul. (ATON) -

El presidente del conjunto ruso, Kirill Volzhenkin, explicó por qué el delantero nacional no se ha sumado a la pretemporada del club, la cual inició a mediados de junio.

Mientras en Chile la prensa nacional especula sobre el regreso de Jordhy Thompson a las filas de Colo Colo, en Rusia se siguen preguntando cuándo el delantero se integrará a los trabajos de pretemporada del Orenburg.

En medio de los rumores sobre el arribo del chileno al Cacique, el presidente del conjunto euroasiático, Kirill Volzhenkin, aseguró que el atacante ha tenido problemas con su papeles migratorios, misma versión que circuló hace unas semanas.

"Debería regresar pronto a Orenburg. Él y su familia tienen problemas con sus documentos. Espero que vuelva pronto con nosotros", comentó el dirigente al portal Sport Express.

Eso sí, el mandamás del club advirtió que el futbolista "será multado. Nuestra política al respecto se mantiene inalterada, independientemente de la tardanza del jugador en la concentración del equipo".

Lo preocupante de todo esto es que según el citado medio, el campo de entrenamiento del conjunto oremburgués arrancó el quince de junio, por lo que Thompson llegaría con un desfase de casi un mes respecto del resto del plantel.