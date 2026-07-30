La U apostaría por un volante del ascenso italiano para el segundo semestre

Archivo - Chile.- Valentín Gauthier ya está en Chile para ser el segundo refuerzo de la U - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 31 Jul. (ATON) -

Tobías Reinhart, mediocampista argentino que milita en la Reggiana de la Serie B, firmaría por dos años y medio con el conjunto laico.

Apenas unos días después del traspié sufrido con el fichaje del defensa uruguayo Valentín Gauthier, descartado por problemas físicos, Universidad de Chile tendría lista a su segunda incorporación en esta ventana de pases.

Según el periodista César Luis Merlo, especialista en el mercado de futbolistas, el conjunto laico tendría listo al mediocampista argentino Tobías Reinhart, jugador de la Reggiana, cuadro que hasta la temporada pasada compitió en la Serie B de Italia.

De acuerdo con el comunicador, el Romántico Viajero compraría el pase del volante, quien firmaría por dos años y medio con el club estudiantil.

"La secretaria técnica llevaba tiempo siguiéndolo y Gago (entrenador) vio con buenos pedirlo. Fue uno de los mejores mediocampistas de la Serie B y lo querían varios equipos de la misma categoría", detalló el profesional en su cuenta de X.

Surgido de la cantera de Temperley y con un periodo a préstamo en Spezia, el trasandino arribó al club granate en 2024 y a pesar del descenso de su escuadra a la tercera categoría del fútbol tano, se estableció como un nombre fijo en la oncena, disputando 34 partidos y aportó con tres goles.