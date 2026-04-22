Aquino hizo autocrítica por su nivel en Colo Colo, y habló sobre De Paul y Mosa

Futbol, Deportes Concepcion vs Colo Colo Octava fecha, campeonato Nacional 2026. El jugador Claudio Aquino es fotografiado durante el partido de primera division entre Deportes Concepcion vs Colo Colo disputado en el estadio Ester Roa de Concepcion, - MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

Santiago 22 Abr. (ATON) -

El volante argentino explicó su irregularidad en el Cacique. Además, se refirió a la lesión que sufrió el portero y la opción de que el presidente de Blanco y Negro tome el total control de la concesionaria.

La sorpresiva derrota sufrida ante Palestino, justo en medio de las celebraciones por el aniversario 101 del club, le significó a Colo Colo perder el liderato del Campeonato Nacional, que ahora está en manos de Deportes Limache.

En el Cacique buscan dejar atrás la caída y este miércoles el volante argentino Claudio Aquino aseguró que deben mejorar la efectividad ofensiva.

"Los partidos hay que ganarlos. Si lo haces con frecuencia de goles es mucho mejor y trabajas tranquilo, pero hay que mejorar la toma de decisiones, el pase en el último tercio de cancha", expresó el trasandino en conferencia de prensa.

Además, admitió la dificultad para el equipo la lesión del portero Fernando de Paul: "Nos duele su ausencia, es nuestro capitán, pero el equipo está fuerte. Tenemos chicos que pueden suplantarlo y hacerlo bien. Ellos vienen trabajando hace tiempo con el primer equipo. La tranquilidad es que los dos están preparados para ocupar ese lugar. Los dos lo pueden hacer tranquilamente, es una competencia sana del día a día y al que le toque, ojalá lo haga de la mejor manera".

Respecto al plano personal, fue autocrítico: "Acá han sido pocas las veces que me ha tocado jugar en mi posición, pero me hago cargo porque siempre dije que ayudaría desde donde me toque. He tenido partidos buenos y no tan buenos. Aún puedo dar un poco más, trato de trabajar al 100% todos los días para mejorar. Ojalá en el tiempo que queda pueda mostrar mi máximo nivel para estar tranquilo yo mismo".

Por último, Aquino, se refirió a la opción de que el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, tome el total control de la concesionaria: "Veo que él trabaja para el club. En lo personal, le agradezco y deseo lo mejor siempre, que siga haciendo las cosas para el bien del club, conmigo siempre se ha portado bien".