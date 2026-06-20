Aquino y su mal momento en Colo-Colo: "Quiero revertir la situación"

Archivo - Chile.- Aquino hizo autocrítica por su nivel en Colo Colo, y habló sobre De Paul y Mosa - MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 21 Jun. (ATON) -

El volante Albo que figura como una opción de partida del club asume que no ha rendido como se esperaba de él.

El volante Claudio Aquino llegó al estadio Santa Laura a presenciar el debut de Colo-Colo en la Copa Chile frente a Deportes Recoleta y se refirió a su situación, que lo tiene muy cuestionado por no tener un presente deportivo destacado en los Albos.

Al mediocampista se lo da incluso con posibilidades de emigrar de Macul en el mercado de pases de invierno, aunque él planteó que si esa situación se presenta, está dispuesto a conversar sobre el particular: "Son cosas que se hablarán personalmente dentro del club. No tengo problema de hablar con nadie".

Quien fuera distinguido como el mejor jugador del fútbol argentino en el 2024 está consciente que había muchas expectativas cifradas en él, mismas que no ha materializado en la cancha: "Sé que esperaban más de mí, lo tengo bien en claro. Por eso quiero recuperarme lo más rápido posible para revertir la situación, que este último tiempo no fue tan buena. Tratar de dar vuelta la página, hacer lo mejor y enfocarme en mi trabajo, que es lo que más quiero".

Aquino agregó el deseo de permanecer en el club, e hizo manifiesto que él no ha sentido el supuesto malestar que hay en su contra. "Siempre me han tratado muy bien. Se dice que el hincha no me quiere. Pero nada, tranquilo".

El volante se recupera de una lesión en su rodilla izquierda, que lo ha mantenido alejado de las canchas y que para él ha resultado "difícil porque uno siempre quiere estar, quiere jugar. Hay que tratar de seguir trabajando día a día para recuperarme y estar al cien por ciento", concluyó el conductor del Cacique, que en esta temporada ha convertido dos goles en el torneo local.