"Aránguiz y Vargas son jugadores fuera de serie, pero jugaremos a morir"

Futbol, Audax Italiano vs Universidad de Concepcion Fecha 2, Liga de primera 2026. El jugador de Universidad de Concepcion Facundo Mater es fotografiado durante el partido de la liga de primera contra Audax Italiano disputado en el Estadio Bicentenario - DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

Santiago 9 Mar. (ATON) -

Facundo Mater, volante argentino y refuerzo de Universidad de Concepción, anticipó el partido de este lunes ante Universidad de Chile, por el cierre de la sexta fecha del Campeonato Nacional.

Este lunes se cerrará la sexta fecha del Campeonato Nacional 2026 con el duelo entre Universidad de Chile y Universidad de Concepción en el Estadio Nacional.

Facundo Mater, volante argentino y refuerzo del Campanil en esta temporada, anticipó el cotejo ante los azules. En ese sentido, se refirió al hecho de jugar contra figuras como Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, bicampeones de América con la Roja.

"Son jugadores fuera de serie, que lograron muchas cosas, tanto en la Selección como en el fútbol chileno. Siempre se trata de disfrutar el jugar contra ese tipo de jugadores, pero hoy toca estar en contra y vamos a querer ganar, jugaremos a morir", expresó el mediocampista a AS Chile.

"Yo estoy tranquilo. Son partidos que uno intenta disfrutar, porque son equipos que tienen mucha gente y eso es lo lindo del fútbol. Quiero disfrutar el partido y salir a ganarlo como lo hacemos en todas las canchas", añadió.

Además, sobre el difícil inicio en el certamen para el conjunto penquista, sostuvo: "En el Campeonato no arrancamos ni bien ni mal, yo creo que el equipo se viene conociendo, somos muchos chicos nuevos que llegaron este año, así que yo creo que el arranque es bastante positivo".