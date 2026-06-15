Árbitro chileno Cristián Garay ya tiene partido y día para debutar en el Mundial

Futbol, Deportes Concepcion vs Huachipato Decimotercera fecha, campeonato Nacional 2026. El arbitro Cristian Garay es fotografiado durante el partido de primera division entre Deportes Concepcion vs Huachipato disputado en el estadio Ester Roa de - MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

Santiago 15 Jun. (ATON) -

La FIFA dio a conocer este lunes la programación y el cotejo que fue designado el juez nacional para impartir justicia. Estará acompañado de sus compatriotas José Retamal y Miguel Rocha como asistentes.

A pesar de que la Roja no logró clasificar al Mundial 2026, de igual manera Chile tendrá representación en la cita planetaria con el árbitro nacional Cristián Garay.

Y ya se sabe el partido y día en que el juez criollo hará su estreno en la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Este lunes la FIFA anunció que Garay fue designado para impartir justicia en el duelo entre Canadá y Qatar, válido por la segunda fecha del Grupo B, y que se jugará este jueves 18 de junio en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá, a las 18:00 horas chilena.

Además, el nacional estará acompañado por sus compatriotas José Retamal y Miguel Rocha como asistentes, quienes también se estrenarán en esta cita planetaria.

Consignar que tanto Canadá como Qatar tienen un punto, al igual que Suiza y Bosnia, quienes son los otros combinado que completan la zona.