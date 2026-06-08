Árbitro chileno dirá presente en el partido inaugural de la Copa del Mundo

Futbol, Palestino vs Universidad Catolica. Fecha 13, Liga de Primera 2025. El arbitro Juan Lara es fotografiado durante el partido de primera division entre Palestino contra Universidad Catolica disputado en el estadio La Cisterna en Santiago, - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 9 Jun. (ATON) -

El juez nacional Juan Lara fue designado por FIFA para cumplir funciones en el VAR del encuentro entre el local México y Sudáfrica.

Aun cuando la Selección chilena no logró clasificar para la Copa del Mundo de Norteamérica, el torneo de selecciones más importante del planeta contará con presencia nacional.

Esto ya que el réferi criollo Juan Lara fue designado por FIFA para colaborar en el VAR del partido inaugural entre la Tri y Sudáfrica, programado para este jueves en el estadio Azteca.

En concreto, el colegiado oficiará como AVAR (Asistente de Árbitro de Video), colaborando con el colombiano Nicolás Gallo en la revisión de las jugadas. Además, el francés será el SVAR (VAR de apoyo).

El silbante central del cotejo será el brasileño Wilton Sampaio, quien estará acompañado de sus compatriotas Bruno Pires y Bruno Boschilia como jueces de líneas.

Por su parte, los paraguayos Juan Gabriel Benítez y Eduardo Cardozo serán cuarto árbitro y árbitro reserva, respectivamente.