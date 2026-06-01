Arbitro consignó bengalas de hinchas de la U y explicó roja a Diego Carrasco

Futbol, Universidad de Chile vs Deportes Concepcion, campeonato 2026 Fecha 14, Liga de Primera 2026. El arbitro Mario Salvo muestra tarjeta roja a Diego Carrasco de Deportes Concepcion durante un partido de primera disputado en el estadio Nacional en - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 1 Jun. (ATON) -

El juez Mario Salvo entregó su informe recalcando incidentes en el segundo tiempo del duelo donde los azules derrotaron a Deportes Concepción en el Estadio Nacional.

Preocupación en Universidad de Chile. Es que el árbitro Mario Salvo Sepúlveda consignó uso de pirotecnia por parte de hinchas del cuadro azul durante el triunfo por 2-1 sobre Deportes Concepción en el Estadio Nacional, por la 14° fecha del Campeonato Nacional 2026.

En su informe, el juez detalló que "durante diversos pasajes del segundo tiempo se encienden bengalas desde la galería sur donde se ubicaba la barra local".

De esta manera, el elenco universitario podría recibir una multa o ser sancionada por el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Además, el réferi explicó la expulsión de Diego Carrasco, defensa del conjunto penquista, durante el segundo tiempo, a los 74 minutos.

En ese sentido, sostuvo que el zaguero recibió la tarjeta roja por "emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno". Específicamente, el insulto fue: "Cobra el penal pos conchatumadre".