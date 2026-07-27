Árbitro entregó detalles de la expulsión de Kevin Altez en Huachipato

Futbol, Huachipato vs Cobresal Decimosexta fecha, campeonato Nacional 2026. El arbitro Hector Jona es fotografiado durante el partido de primera division entre Huachipato vs Cobresal disputado en el estadio CAP de Talcahuano, Chile. 25/07/2026 Eduardo - EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Santiago 27 Jul. (ATON) -

Héctor Jona describió en su informe la secuencia que le terminó costando la tarjeta roja al volante acerero, reconociendo que emplazó al jugador ante sus vehementes reclamos.

Este lunes fue publicado el informe del árbitro Héctor Jona del empate entre Huachipato y Cobresal, encuentro donde los acereros terminaron con un jugador menos por la expulsión de Kevin Altez luego de un entrevero con el réferi.

En su escrito, el juez de la contienda detalló que le mostró la tarjeta roja al volante por "ser culpable de conducta violenta", apuntando a la detención del juego tras un choque entre futbolistas visitantes, situación que causó malestar en el conjunto siderúrgico.

"Luego de recibir la explicación correspondiente, desistieron de sus reclamos y acataron la decisión arbitral. No obstante, el jugador N°30 de Huachipato persistió en su actitud de protesta, manteniendo reclamos y gestos de desaprobación pese a que la decisión ya había sido comunicada", agregó el silbante.

El colegiado apuntó que "ante dicha situación, y con la finalidad expresa de poner término inmediato a las discusiones y evitar que la protesta continuara escalando, y restablecer el orden necesario para la reanudación del juego, me acerqué al jugador y le indiqué en forma enérgica y firme que la detención del juego obedecía a la necesidad de proteger la integridad física de los jugadores afectados".

En ese contexto, señaló el réferi, "quedando ambos frente a frente, el jugador reaccionó de manera desafiante, realizando un movimiento brusco hacia adelante con su cabeza en dirección a mi rostro, en actitud intimidatoria, sin llegar a hacer contacto físico conmigo. En consecuencia, procedí a expulsarlo".

Aunque la decisión del caso queda en manos del Tribunal de Disciplina, de acuerdo con lo establecido en el Código de Procedimiento y Penalidades, el mediocampista uruguayo se arriesga a una lapidaria sanción de diez fechas de suspensión.