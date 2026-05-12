Árbitro explicó la expulsión de Matías Palavecino en la UC ante Ñublense

Chile.- La explicación y descargo de Palavecino por su expulsión en la UC ante Ñublense - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 12 May. (ATON) -

La ANFP publicó el informe arbitral de José Cabero del empate entre el cuadro cruzado y el conjunto chillanejo por la Copa de la Liga, donde el volante argentino recibió tarjeta roja cuando su elenco ganaba y jugaba con hombre más.

El agónico empate que resignó Universidad Católica ante Ñublense, por la quinta fecha de la Copa de la Liga, estuvo marcado por la expulsión de Matías Palavecino en el cuadro cruzado.

El mediocampista argentino recibió tarjeta roja a los 45 minutos -cuando los de la franja ganaban por 1-0 y jugaban con un hombres más por una anterior expulsión a Diego Céspedes- tras una dura entrada sobre Jovanny Campusano.

Dos días después del incidente, el juez José Cabero explicó la expulsión del jugador trasandino en en su informe arbitral publicado por la ANFP.

"Ser culpable de juego brusco grave: Impacta con la planta del pie el gemelo de su rival poniendo en peligro su integridad física", detalló el réferi en el documento.

En tanto, sobre la tarjeta roja que le mostró a Céspedes, el juez sostuvo que fue por doble amarilla tras ser culpable de conducta antideportiva.

Consignar que con el empate, Universidad Católica quedó al borde de la eliminación en la Copa de la Liga y necesita un milagro en la última fecha para intentar avanzar a semifinales.