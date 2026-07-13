Árbitro reconoció error por cambio extra de Puerto Montt ante Concepción

Futbol, Palestino vs Ohiggins. Fecha 19, Campeonato Nacional 2024. El arbitro Víctor Abarzua es fotografiado durante el partido de primera division entre Palestino contra Ohiggins disputado en el estadio Municipal de La Cisterna en Santiago, - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 14 Jul. (ATON) -

Víctor Abarzúa consignó en su informe la irregularidad que se vivió ayer en el choque entre lilas y salmoneros, luego de que el conjunto albiverde realizara siete modificaciones en el cotejo,

Una insólita situación se vivió este domingo en la victoria por 2-0 de Deportes Concepción sobre Deportes Puerto Montt por Copa Chile, encuentro donde el cuadro albiverde realizó un total de siete modificaciones.

Si bien durante el desarrollo de las acciones el árbitro Víctor Abarzúa no advirtió este hecho, el réferi reconoció el error con posterioridad y detalló lo sucedido en su informe.

En el escrito, el juez partió señalando que "el minuto 58', el Club Deportes Puerto Montt realiza su primera ventana de sustituciones, ingresando el jugador #6 en reemplazo del #27".

Abarzúa agregó que en el minuto 78 " se habilita una ventana de sustitución por Conmoción Cerebral debido a un golpe en el cabeza sufrido por el jugador #26, Sr. Nicolás Mancilla, quien es reemplazado por el jugador #39".

"Aprovechando esta ventana de Conmoción Cerebral, el club decide efectuar dos sustituciones adicionales: el ingreso del jugador #8 por el #21. Sin embargo, debido a un error en la papeleta de sustituciones, la última modificación no se llevó a cabo, dándose por cerrada la ventana de Conmoción Cerebral", añadió el colegiado.

El silbante describió que "minutos más tarde, al minuto 80′, el club corrige la papeleta y utiliza su segunda ventana de sustituciones para el ingreso del jugador #35 en reemplazo del #28. Finalmente, al minuto 84′, Deportes Puerto Montt hace uso de su tercera y última ventana de sustituciones, realizando los siguientes cambios: ingreso del jugador #36 por el #29, del #37 por el #22 y del #38 por el #18".

El juez apuntó que "esta última sustitución fue presentada mediante una papeleta adicional, lo que generó una sustitución extra que no correspondía de acuerdo con el reglamento. Como equipo arbitral, no advertimos esta anomalía en el momento en que se produjo".

Cabe consignar que a raíz de esta irregularidad, el conjunto albiverde se arriesga a que el cotejo termine con un 3-0 en contra y además sería sancionado económicamente.