Árbitro también habría sido castigado tras cruce con jugador de Huachipato

Chile.- Jugador de Huachipato recibió 4 fechas de castigo por duro altercado con árbitro - EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Santiago 30 Jul. (ATON) -

La Comisión de Árbitros no asignó al juez Héctor Jona para ningún partido de este fin de semana por el Campeonato Nacional ni por el torneo de la Primera B, justo después del incidente con el volante Kevin Altez.

Continúan las repercusiones por el duro encontrón entre Kevin Altez, jugador de Huachipato, y el árbitro Héctor Jona en el partido del pasado sábado ante Cobresal por el inicio de loa segunda rueda del Campeonato Nacional 2026.

El volante uruguayo fue expulsado depués de que intentara darle un cabezazo al juez y recibió cuatro fechas de suspensión por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Sin embargo, el juez también habría sido sancionado por la Comisión de Árbitros luego de que ambos se pusieran cara a cara.

Es que el organismo no asignó al juez para ningún partido de este fin de semana por el Campeonato Nacional ni por el torneo de la Primera B.

Además, Jona tampoco aparece como cuarto árbitro ni fue elegido para integrar el VAR en ninguno de los encuentros.