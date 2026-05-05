Árbitros respondieron a Daniel Garnero con provocador mensaje

Futbol, Universidad de Concepcion vs Universidad Catolica Fase de grupos, Copa de la Liga 2026. El entrenador de Universidad Catolica Daniel Garnero es fotografiado durante el partido de primera division contra Universidad de Concepcion disputado en el - EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Santiago 6 May. (ATON) -

A través de la cuenta de Instagram del sindicato de árbitros del fútbol chileno, los jueces respondieron a las duras críticas del DT de la UC con una dedicatoria publicada tras su entrenamiento en la ANFP. Pero a los pocos minutos, borraron el mensaje.

Pese a que Universidad Católica rescató un empate en su visita frente a Universidad de Concepción el reciente fin de semana por la Copa de la Liga, el técnico del cuadro cruzado, Daniel Garnero, fue bastante crítico con el arbitraje.

En conferencia de prensa, el estratego argentino cuestionó duramente el desempeño de Mario Salvo, especialmente por la expulsión de José Salas en el primer tiempo.

"Hoy los árbitros son todos fisicoculturistas, se pintan, tienen facha, saben el reglamento de memoria. Ahora, en la esencia del juego, erran un montón", sostuvo el adiestrador del conjunto de la franja.

Y este martes, a través de la cuenta de Instagram del sindicato de árbitros del fútbol chileno, los jueces respondieron con una dedicatoria al DT de la UC con una publicación tras su entrenamiento en la ANFP.

"Con los fisicoculturistas y más fachas de las 11 AM", escribieron junto a una fotografía, la cual posteriormente fue eliminada y subida nuevamente sin el provocador texto.