Desde Argentina aseguran que el Zenit de Rusia viene por Carlos Palacios

Santiago 6 Mar. (ATON) -

El delantero chileno, quien se recupera de una operación a la rodilla, podría partir de Boca Juniors ante el supuesto interés del club de San Petersburgo.

Carlos Palacios se encuentra en un a larga recuperación de la operación por la lesión que sufrió en el menisco externo de la rodilla derecha en Boca Juniors.

Y pese a estar en rehabilitación, el delantero chileno podría dejar el cuadro xeneize y partir al fútbol europeo, luego de que en las últimas horas se diera a conocer el interés del Zenit de Rusia.

"A Carlos Palacios lo van a venir a buscar en estos días, por eso tiene que jugar para mostrarse. Lo buscan del Zenit de San Petersburgo", sostuvo Rodolfo Cingolani, periodista de TyC Sports.

De acuerdo al reportero, el ex Colo Colo y Unión Española estará dos meses de baja luego de su operación a la rodilla.

En caso de concretarse su partida al Zenit, sería la primera experiencia de Palacios en el Viejo Continente, pues su anterior incursión internacional fue en Brasil, en Inter de Porto Alegre y Vasco da Gama.