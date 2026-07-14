Futbol, O’Higgins vs Nublense Semifinal, Copa de la Liga 2026 El equipo de O’Higgins posa para los fotografos durante el partido Semifinal de Copa de la Liga ante Nublense realizado en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, Chile. 12/7/2026 Jorge - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Santiago 14 Jul. (ATON) -

La suspensión de la final de la Copa de la Liga entre el cuadro rancagüino y Coquimbo Unido no pasó inadvertida en Argentina, considerando que el cuadro celeste llegará más descansado a la llave ante los xeneizes por los playoffs del torneo internacional.

Falta poco más de una semana para la llave entre O'Higgins y Boca Juniors por el playoff de Copa Sudamericana, pues la ida se disputará el próximo jueves 23 de julio en La Bombonera de Argentina y la revancha el 30 del mismo mes en El Teniente de Rancagua.

Antes de la serie ante los xeneizes, el cuadro celeste debía disputar este sábado, en el Elías Figueroa de Valparaíso, la final de la Copa de la Liga ante Coquimbo Unido, pero la ANFP oficializó el lunes la suspensión de la definición por el sistema frontal que afectará a nuestro país.

La noticia no dejó indiferente a la prensa trasandina, que enfatizó que el conjunto rancagüino llegará al duelo copero ante el elenco boquense con más de una semana de descanso.

"Alivio para O Higgins... A menos de diez días para el partido de ida en La Bombonera, en el conjunto trasandino ya celebran un cambio en su calendario que incluyó la postergación de un partido clave", publicó el medio partidario Planeta Boca Juniors.

Además, el citado medio añadió que "el equipo dirigido por Lucas Bovaglio llegará en mejores condiciones físicas al duelo copero".

Consignar Boca Juniors se alista para enfrentar este jueves 16 de julio s Sarmiento, a las 20:45 horas de chilena, por la Copa Argentina.