En Argentina dicen que Gago quiere para la U a joven volante de Boca Juniors

Futbol, Universidad de Chile vs Universidad Catolica. Fecha 11, Liga de Primera 2026. El entrenador de Universidad de Chile Fernando Gago es fotografiado durante el partido de la Liga de Primera contra Universidad Catolica disputado en el estadio - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 17 Jun. (ATON) -

El técnico de los azules pretendería el fichaje de Camilo Rey Domenech, de 20 años y al que hizo debutar en el cuadro xeneize.

Ya comenzaron los rumores sobre posibles fichajes en este mercado invernal del fútbol nacional y uno de los puestos que buscarían ptenciar en Universidad de Chile sería para el mediocampo.

En ese sentido, desde Argentina dieron a conocer en las últimas horas que el técnico de los azules, Fernando Gago, pretendería a un jugador que conoce bien desde su paso por la banca de Boca Juniors.

Se trata del volante central Camilo Rey Domenech, surgido de las divisiones inferiores pero quien no estaría en los planes del conjunto xeneize.

"A Rey Domenech lo quiere Gago para la U de Chile. Con él debutó en primera división. Comenzará la pretemporada con el Vasco Arruabarrena este jueves", sostuvo en su cuenta de X Marcelo Gonzálex, director del medio partidario Cadena Xeneize.

Con Gago como técnico en el elenco boquense, el joven mediocampista de 20 años disputó siete partidos, con un registro de 438 minutos.